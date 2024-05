7 kasulikku toitu, mida peeti varem ebatervislikuks

Viimastel aastatel on arusaamine, millised toidud on kasulikud ja millised mitte, paljuski muutunud. Enamiku nende varem kahjulikuks peetud toitude puhul on oluline võti mõõdukusel, vahendab Forbes.

Avokaado

Eelmine põlvkond toitumisnõustajaid, kes pooldasid rasvade vähendamist, ei soosinud seda vilja suure rasvasisalduse pärast. Tõepoolest, tassitäis avokaadot sisaldab umbes 21 grammi rasva. Sellest 14 grammi on aga monoküllastumata rasvhapped, mis võivad uuringute järgi suurendada lipoproteiini- ehk kasuliku kolesterooli sisaldust. Samuti on avokaados vitamiine ja mineraale: kaaliumit, magneesiumit, folaate, K-, C-, E-, B5- ja B6-vitamiini. Kuna avokaado on suure rasvasisaldusega, täidab see hästi kõhtu.

Muna

Munade söömist on kaua seostatud kolesteroolisisalduse suurenemise ning südame ja veresoonkonna tervise halvenemisega. Kuid nüüd tunnistavad toitumisspetsialistid, et munadel on tervislik külg. Munakollases peituvad peaaegu kõik vitamiinid, mida inimkeha vajab, mistõttu pole mõtet seda oma toidust välja arvata.

Kartul

Kui süsivesikutevaesed dieedid populaarseks muutusid, sai osa puu- ja juurvilju suure suhkru- ja tärklisesisalduse tõttu halva maine. Kartul sisaldab hulganisti kaaliumit. Seal on seda kuni kaks korda rohkem kui banaanis. Samuti on kartul rasva- ja kolesteroolivaba.

Popkorn

Loomulikul kujul ehk lisanditeta on popkorn tervislik suupiste, mis on täis kiudaineid ja antioksüdante, polüfenoole ja ajule kasulikke toitaineid.