Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

«Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati. Aasta õde Ave Vaidla on oma töös kirglik ja pühendunud ning oskab märgata, väärtustada ja austada teiste inimeste tundeid. Aasta hooldustöötaja Selve Õis on südamlik, lahke ja usaldusväärne töötaja, lisaks ka laia silmaringiga. Aasta teoks valiti õendusvaldkonna koostöökonverents «MEIE 100», millega tähistasime nii koostööd erinevate erialaliitude vahel kui ka Eesti Õdede Liidu sajandat sünnipäeva,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.