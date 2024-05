Suurenenud põrnast võivad märku anda ootamatud sümptomid

See pehme, käsnjas organ täidab mitmeid olulisi ülesandeid, näiteks: vanade kahjustatud vererakkude filtreerimine ja hävitamine; esimene kaitseliin nakkuste vastu valgete vereliblede (lümfotsüütide) tootmise läbi; punaste vererakkude ja trombotsüütide säilitamine, mis aitavad verel hüübida, vahendab Mayo kliinik.

Suurenenud põrn tavaliselt sümptomeid ei põhjusta. Sageli avastatakse see tavapärase kehalise läbivaatuse käigus. Tavaliselt ei tunne arst täiskasvanu põrna, kui see pole suurenenud.

Suurenenud põrna ravi sõltub sellest, mis seda põhjustab. Elundi eemaldamiseks ei ole tavaliselt vaja operatsiooni, kuid mõnikord on see soovitatav.

Sümptomid

Suurenenud põrn ei põhjusta tavaliselt sümptomeid, kuid mõnikord võib see siiski põhjustada järgmisi ilminguid:

Millal pöörduda arsti poole?

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil on valu vasakul pool ülakõhus, eriti kui see on tugev või kui valu süveneb sügavalt sisse hingamisel.