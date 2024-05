Tartu Ülikooli doktoritöö raames arendati uudsed haavakatteid

Doktoritöö autor Celia Teresa Pozo Ramos ütles, et halvasti paranevad haavad on oluline koorem nii patsientidele kui ka tervishoiusüsteemidele. «Tõhus haavahooldus on vajalik nakkuste ärahoidmiseks, mis võivad tekkida, kui nahabarjäär on kahjustatud. Tavaliste paiksete ravimpreparaatide probleemiks on lühike toimeaeg haavas ning vähenenud efektiivsus liigse haavavedeliku juuresolekul, samas kui süsteemsed antibiootikumid võivad põhjustada toksilisust.»