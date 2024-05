Kui olete märganud, et teie nahal ilmnevad väikesed ja valutud muhud, mis mõnikord punetavad, ei ole te selles üksi. See nahaseisund, mis esineb enamasti ülakätel ja reitel, on üsna tavaline. Kuigi see seisund ei vaja sageli ravi, on olemas viisid, kuidas muuta nahk siledamaks ja vähem karedaks.