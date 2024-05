Võltsitud valuvaigistid kubisevad tapvast ainest

Browni ülikooli epidemioloogid on leidnud esialgseid tõendeid, et osa surmajuhtumeid võib olla põhjustatud saastunud tablettidest. Enamik Rhode Islandi võltsitud oksükodoonitablette sisaldasid fentanüüli, mis on 50 korda tugevam kui heroiin ja põhjustab Ameerika Ühendriikides aastas üle 100 000 surma. 2017. ja 2020. aasta vahel sisaldas vaid 10 protsenti riigi konfiskeeritud võltsitud oksükodoonitablettidest fentanüüli.