Implantaat koosneb enam kui 1000 elektroodist, mis on ühendatud 64 juuksekiust peenema «niidiga», mis on loodud neuronite signaalide suunamiseks. Robot kinnitas painduvad niidid kirurgiliselt aju motoorsele ajukoorele - ajupiirkonnale, mis on seotud liikumisega.