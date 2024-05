HUVITAV TEADA Miks ei saa vanusega halliks muutunud juukseid loomulikku tooni tagasi?

Teie juuksed muutuvad halliks või valgeks melaniini, pigmenti tootva komponendi, mis toodab melanotsüütide rakke, tõttu. Need moodustavad teie loomuliku juuste ja nahavärvi. Mida vähem melaniini teil on, seda heledam on teie juuksevärv. Hallides juustes on minimaalselt melaniini, valgetes aga mitte.