Seksiga kaasnev peavalu – ohtlikum, kui arvata oskate

Valu võib olla intensiivne ja kesta minutist kuni 24 tunnini või olla kerge ja kesta kuni kolm päeva. Seda esineb sagedamini meestel kui naistel ning see võib olla seotud kõrge vererõhuga. Lisaks on see levinud inimestel, kes kannatavad tavaliselt peavalude või migreeni all.