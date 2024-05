Kas sellest ülimürgisest taimest võib saada tulevane supertoit?

Tänapäeval on sellistes riikides, nagu Nigeeria ja Tai, toodang suurem kui Lõuna-Ameerika suurimal tootjal Brasiilial. Need edulood suurendavad optimismi, et maniokk võib saada ülemaailmseks keskkonnasõbralikuks toiduallikaks .

USAs ei ole maniokk veel tuttav nimi, kuid see on sinna teel. Kuigi see on seni olnud radaril peamiselt tapioki kujul, mida kasutatakse pudingis ja boba tees, on see hakanud ilmuma ka snäkkide hulka manioki krõpsudena ja loomulikult gluteenivaba jahuna küpsetiste jaoks. Toores maniokk on samuti tõusuteel, ilmudes poodidesse nimetuste «yuca» ja «manioc» all, mis kõnetavad Ladina-Ameerika, Aafrika ja Aasia elanikkonda.