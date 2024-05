6 viisi, kuidas ilma ravimiteta vererõhku alandada

Normaalseks vererõhuks loetakse näit alla 120/80 elavhõbedamillimeetrit (mm Hg). Kõrgenenud rõhk tähendab, et süstoolne vererõhk (näidu esimene arv) on 120–129 mm Hg ja diastoolne rõhk (teine number) on alla 80 mm Hg. Inimestel, kelle süstoolne rõhk on püsivalt 130–139 või diastoolne rõhk 80–89, on kõrge vererõhk (hüpertensiooni 1. staadium).