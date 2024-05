USAs käivitub kanepipoliitkas kannapööre

Psilotsübiin esineb paljudes seeneliikides. Psilotsübiini sisaldavad seened, mida on tuhandeid aastaid kasutatud tseremoniaalsetel ja ravieesmärkidel, on samuti klassifitseeritud I nimekirja uimastiks. See võib põhjustada olulisi muutusi sensoorses tajus, meeleolus ja mina-tajus, aga mis võib viia ka terapeutilise kasuni. Ja nagu kanep, on ka psilotsübiini puhul surmava üledoosi saamise risk minimaalne.

Kliinilised uuringud, mis kombineerivad psilotsübiini psühhoteraapiaga enne ja pärast ravimi võtmist, teatavad märkimisväärsest sümptomite leevenemisest raskete vaimse tervise probleemide puhul, nagu ravimi-resistentne depressioon ja alkoholisõltuvus.

Väike osa inimestest teatab pärast psilotsübiini võtmist enesetapumõtetest või enesevigastamisele viitavast käitumisest. Mõned kogevad ka suurenenud avatust ja haavatavust, mida võivad ühtpidi kasutada terapeudid, aga mis võivad viia ka kuritarvitamiseni.

Psilotsübiini teraapia kliinilisi uuringuid kroonilise valu raviks on avaldatud vähe, kuigi paljud on käimas, sealhulgas pilootuuring fibromüalgia raviks, mida viib läbi meeskond Michigani Ülikoolis. See ravi võib aidata inimestel parandada toimetulekut valuga, tekitades suuremat aktsepteerimist ja vähendades valu ümber tekkinud negatiivseid mõtteid ja tundeid.

Nagu kanepi puhul, on mõned osariigid, nagu Colorado ja Oregon, dekriminaliseerinud psilotsübiini ja loovad ka infrastruktuuri psilotsübiini abistava teraapia kättesaadavuse suurendamiseks. Üks hiljutine analüüs viitab sellele, et kui psühhedeelikumid järgivad kanepiga sarnast legaliseerimismustrit, siis legaliseerib enamik osariike need vahemikus 2034–2037.

Colorado hääletas psilotsübiini dekriminaliseerimise poolt 2022. aastal, kuid osariik arendab endiselt selle «tervenduskeskuste» regulatsioone.

Suurem voli iidsete, aga samas «uute» ravimite kasutamisel tähendab ka traditsioonilisemaid kliinilisi katseid, mis aitavad teadlastel kindlaks teha, kas need ravimiklassid toovad kasu ja kas need on võrreldavad või vähem kahjulikud kui praegused ravimid.