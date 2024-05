Õnne Pillak: ei saa riskida ohuga, et arstiabi kättesaadavus halveneb

Kaks aastat tagasi võeti riigikogus vastu seadus, mille järgi peaks hiljemalt 1. juulist tekkima patsiendi vastutuskindlustus. See tähendab, et kõik tervishoiuteenuse osutajad peavad sõlmima kindlustuslepingu ning edaspidi maksaks ravivigade eest hüvitist kindlustusseltsid.

«Kahjuks on tervishoiuteenuse osutajad probleemi ees, sest kindlustuse pakkujaid turul napib. Seni on teatanud valmisolekust pakkuda 1. juulist teenust vaid üks kindlustusandja,» räägib Pillak.

Suurima ohuna näeb Pillak, et kui tervishoiuteenuse pakkujal augustiks vajalikku kindlustust ei ole, on Terviseametil õigus tegevusluba tühistada. «Olukorras, kus meil on niigi perearstide puudus, ei saa me riskida ohuga, et patsiendid võivad jääda vajaliku abita,» märkis ta.