Uus ravim muudab südamehaigusega inimese elu paremaks

Oregoni tervise- ja teadusülikool on osa randomiseeritud topeltpimedast 3. faasi uuringust, mille käigus hinnatakse eksperimentaalset ravimit aficamten, mille töötas välja Cytokinetics hüpertroofilise kardiomüopaatia ehk HCM obstruktiivse vormi raviks. Uuringus osales 282 täiskasvanut.

«Kui treeningu ajal on saadaval rohkem hapnikku, saavad obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendid kergemini kõndida, majapidamistöid teha ja muid igapäevaseid ülesandeid täita,» ütles kardioloog Ahmad Masri. «Meie viimaste kliiniliste uuringute tulemused näitavad, et aficamten on HCM-i paljulubav ravi.»