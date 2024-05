Austraalia arst: minu ajuvähki raviti mu enda meetodiga – tänaseks olen vähist vaba

Pilt on illustratiivne.

Professor Richard Scolyer, kellel on diagnoositud eriti agressiivne glioblastoomi (ajukasvaja) alatüüp, on elanud kauem kui enamik patsiente. Tavaliselt jääb sellise diagnoosi saanutel elada alla aasta. Kuid teisipäeval teatas 57-aastane teadlane, et tema viimane MRT uuring ei näidanud kasvaja taasteket. «Ausalt öeldes olin ma närvilisem kui ühelgi varasemal uuringul,» rääkis ta BBC-le. «Olen lihtsalt õnnelik ja rahul... ei saaks õnnelikum olla.»