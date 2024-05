Loe, milliste sümptomitega avaldub tsöliaakia

Tsöliaakiahaigeid on hinnanguliselt 1-2% Euroopa rahvastikust ning iga diagnoositud juhu kohta on 5 – 13 diagnoosimata juhtu. Seega on tsöliaakia ikka veel aladiagnoositud haigus, mida on vaja teadvustada ja märgata. Kiirem diagnoosimine hoiab ära uute tervisekahjustuste tekke.