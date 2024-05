Mida magusam e-sigareti maitse, seda kibedam tulevik

Veipimine on traditsioonilise suitsetamise asemel kaasaegse alternatiivina muutunud üha populaarsemaks, ainuüksi Ühendkuningriigis on e-sigaretil 4,5 miljonit kasutajat. See tõus tekitab aga märkimisväärset muret tervisemõjude pärast, eriti noorte seas, kes pole kunagi suitsetanud ja arvavad, et tegemist on tervislikuma alternatiiviga.