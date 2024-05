TAI: HPV kodutest on aidanud emakakaela sõeluuringul osalust kasvatada

«Kodutestimise võimaluse pakkumine viimastel aastatel on väga positiivselt mõjutanud osalust, kuna kodutest on usaldusväärne viis emakakaelavähi sõeluuringu tegemiseks, osutudes sobivaks paljudele naistele, kes ei saa või ei soovi teha sõeluuringut tervishoiuasutuses,» kommenteeris TAI vanemanalüütik Reeli Hallik. «Sõeluuringus osalemine on oluline ja samas lihtne tegevus, mida oma tervise heaks teha ning on võtmetähtsusega, et vähki ennetada või võimalikult vara avastada,» lisas Hallik.

Emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud, tõustes 44,9%-lt 2020. aastal 64%-ni 2023. aastal. Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna tõi eriti märkimisväärsena välja, et esmakordselt jõudis üks maakond, Saaremaa, 70% osalusmäärani, ja siin on oluline mõju ka kodutestimisel. «Rõõmustas ka see, et just vanemad naised kodutestimise nii hästi vastu võtsid. Tänu sellele võimalusele jõudsid sõeluuringule nüüd ka need naised, kes poleks ehk muidu osalenud. Murettekitav on endiselt teistest maakondadest madalam osalusmäär Ida-Virumaal,» lisas Suurna.