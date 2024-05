Raud parandab immuunsust, aga võimendab ka üht ohtlikku seisundit

Laialt on levinud teadmine, et rauda saab ohtralt spinatist ja maksast. Samuti on laialdaselt teada, et see on oluline mikroelement, mis on hemoglobiini peamine komponent – viimane on punastes vererakkudes olev valk, mis kannab kopsudest hapnikku kõikidesse kehaosadesse. Vähem on tuntud raua funktsioon teatud immuunrakkudele energia tootmisel, vahendab The Conversation.