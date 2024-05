Oftalmoloogia abiprofessor Pawan Kumar Singh juhitud uuring näitas, et SARS-CoV-2 viirus võib siseneda silma ka siis, kui see ei satu sinna läbi otsese kokkupuute silmade pinnaga. Uurimus avaldati ajakirjas PLOS Pathogens.

Uuringut tehti inimesega sarnaneva ACE2 hiirtemudeliga ning selgus, et viirus võib kehasse sissehingamise teel jõuda ka silma, nakatades silma veresooni kaitsva barjääri rakke. Avastus on oluline, kuna näitab, et SARS-CoV-2 võib silma jõuda süsteemse nakkuse käigus, põhjustades hüperpõletikulist reaktsiooni võrkkestas. Pikemaajaline nakkus silmas suurendab riski võrkkesta ja nägemisfunktsiooni kahjustuste tekkeks.