Mida peaks teadma kõrgest vererõhust?

Kõrge vererõhk ehk hüpertensioon tekib siis, kui läbi veresoonte pressiva vere jõud on pidevalt liiga suur.

Mis on kõrge vererõhk?

Kitsad veresooned tekitavad verevoolule suuremat takistust. Mida kitsamad on arterid, seda suurem on vastupanu ja seda kõrgem on vererõhk. Pikas perspektiivis võib suurenenud rõhk põhjustada terviseprobleeme, sealhulgas südamehaigusi, kirjutab Healthline.