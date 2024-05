Kuidas peaksid naised intiimhügieeni eest hoolitsema?

Intiimpiirkond on niiske, soe, kindla pH-vahemiku ja mikroflooraga, seega tuleb piirkonda hoolega tasakaalus hoida. «Vältida tuleks lõhnaainetega pesemisvahendeid. Tihti just murdeeas, kui menstruatsioon algab, soovivad noored tüdrukud hästi lõhnata, aga lõhnaainetega rikastatud pesugeelidega on oht rikkuda tupe pH-tasakaalu, soodustades sellega veelgi enam ebameeldiva lõhna teket,» hoiatab Raukas.

Apteekri sõnul tuleb samuti vältida sünteetilisest materjalist aluspesu. «Satiinist ja pitsilist aluspesu tuleks kanda nii vähe kui võimalik, sest need on ebahügieenilised ja õhku mitte läbilaskvast materjalist. Eriti sobimatud on need sportides ja aktiivselt liikudes,» ütleb proviisor. Sünteetiline ja liibuv aluspesu, näiteks stringid, võivad tugeva hõõrdumise korral viia intiimpiirkonna tumenemiseni.

Liigne karvade eemaldamine pole samuti intiimpiirkonna hügieenile hea. «Kubemekarvade eesmärk on pehme padjana kaitsta nahka hõõrdumise ja bakterite eest. Lisaks tekitab nüride ja vanade seadmetega raseerimine või depileerimine vigastusi ja nakkusi,» selgitab apteeker.

Raukase sõnul võivad lühiajalist pH tasakaalu muutust põhjustada menstruatsioon, seks, antibiootikumravi ja liigne maiustamine – need omakorda võivad olla pärmseente vohamise põhjus. «Liiga palju kohvi või magusaid gaseeritud jooke mõjutavad nii üldist tervist kui ka kuseteede tööd ning ärritavad põit.»

Puudulik intiimhügieen soodustab seennakkusi