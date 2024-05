Selgus, mis aitab tõhusalt kopsuvähi vastu

Tulemused avaldati New England meditsiiniajakirjas. Inimesi jälgiti uuringu raames umbes 25 kuud (mediaan). Kui ainult keemiaravi saanutel kestis ravijärgne suuremate probleemideta periood 18,4 kuud (mediaan), siis lisaks immuunravi saanutel ei saabunud halvemad ajad veel uuringu vältel. See tähendab, et selle aja jooksul haigus ei naase või progresseeru. Immuunravi vähendas selle aja jooksul 42 protsenti haiguse taastekke, progresseerumise ja suremise riski.