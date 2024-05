Rain Laane perearstide põuast: lähiaastatel võib kitli varna riputada ligi 300 tohtrit

«Meie perearstid teevad suurepärast tööd ja valdav osa Eesti elanikest on perearstiabiga rahul. See on väga hea tulemus olukorras, kus esmatasandil on tõsine arstide nappus ja perearstid toimetavad inimvõimete piiril, et võimalikult paljusid patsiente aidata. Seda enam tuleb meil oma perearsti hinnata ja väärtustada,» ütleb terviseminister Sikkut.

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane tõdeb, et perearstid on hindamatu väärtusega ja tänapäeval on nõudlus perearstide järele suurem, kui suudetakse pakkuda. «Pensionieas perearstide arv kasvab kiiresti ja lähiaastatel võib kitli varna riputada ligi 300 tohtrit. Samal ajal ei ole noorte perearstide pealekasv piisavalt kiire ja arvukas, et asendada kõiki pensionile minevaid arste. Meie kõigi õnneks ei ole paljud meie lugupeetud seeniorarstid veel väljateenitud pensionile läinud ja me oleme neile südamest tänulikud, et nad on oma patsientide nimel veel arstitööd jätkanud ning toetavad ka noori arste nimistu ülevõtmisel,» ütles Laane.