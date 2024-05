Eestis on perearst keskmiselt 55-aastane ja vähemalt 20-aastase staažiga

Perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak tõdeb, et Eestis on väga palju ka niisuguseid perearste, kes on töötanud selle süsteemi loomise algusest ja näevad juba, kuidas nende beebidest on saanud koolilapsed, noorukid, täiskasvanud ning uued lapsevanemad.

«Ma soovin, et kõik inimesed võtaksid hetke ja ütleksid või saadaksid oma perearstile mõne hea sõna ja seda mitte ainult perearstide päeval, vaid ka teistel päevadel – uskuge tunnustus, hea sõna teevad kindlasti teie perearsti rõõmsaks,» soovitab Sadrak. «Samuti soovin, et iga perearst võtaks perearstide päeval hetke ja mõtleks, miks omal ajal sai tehtud valik hakata just perearstiks ja mis on need asjad, mis teevad perearstitöö ainukordseks ja toovad rõõmu – on see mõni varakult avastatud haigus, tänu millele inimese elukvaliteet on hoopis teine, on see just beebide päev, on see järjepidevus ja oma tööviljade nägemine või midagi muud. Ja mõtleks siis, kuidas rõõmu töösse juurde tuua, kui seda kipub väheks jääma.»