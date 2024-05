Alzheimeri tõve leevendamiseks on leitud üsna kummaline lahendus

Hiljutine Hispaania teadlaste uuring hiirtega näitab, et mentooli sissehingamine parandab Alzheimeri tõve puhul kahanevaid kognitiivseid võimeid. Mentool aitab vähendada ajukahjustusi, mis on tavaliselt selle haigusega seotud.

Täpsemalt vähendab mentool interleukiin-1-beeta (IL-1β) valku, mis reguleerib keha põletikulist reaktsiooni. Kui see reaktsioon on kontrolli alt väljas, võib see põhjustada kahju.