Tuvastati koroonaga seotud uus sündroom – need on sümptomid

Dr Pradipta Ghosh California ülikooli San Diego meditsiinikoolist sai e-kirja Dennis McGonagle'ilt, Ühendkuningriigi Leedsi ülikooli reumatoloogiaprofessorilt. McGonagle pakkus rahvusvahelist koostööd, et uurida Covid-19ga seotud sündroomi, vahendab Medical Xpress .

Andmeid analüüsinud Ghoshi meeskond avastas, et MDA5-positiivsetel patsientidel oli kõrge interleukiin-15 tase, mis on seotud immuunsüsteemi kurnatuse ja progresseeruva kopsufibroosiga. Koostöös leiti, et haigus, mida nad uurisid, oli uus sündroom nimega MIP-C (MDA5-autoimmuunsus ja interstitsiaalne pneumoniit koos Covid-19ga).