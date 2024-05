Vererõhuravimitega võib kaasas käia ootamatu kõrvalmõju

Dave'i meeskond analüüsis ligi 30 000 eaka hooldekodu elaniku andmeid aastatel 2006–2019. Nad leidsid, et vererõhuravimite kasutajate 30-päevane luumurrurisk on 5,4 juhtumit 100 inimese kohta aastas, samas kui ravimata patsientidel on see 2,2 juhtumit.