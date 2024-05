Tartu teadlastel valmis naiste ja meeste intiimtervist hindav kodutest

Intiimpiirkonna tervis on oluline osa kogu keha tervikust. Nii on Tartu teadlased arendanud välja mikrobioomi testi InvisibleMi, millega saab sugutraktis elavaid baktereid ja intiimtervise seisukorda hinnata kodust lahkumata. Esimene omataoline test Eestis on individuaalseks kasutamiseks nii naistele kui meestele, aga ka rasedust planeeritavatele ja viljatusravi läbivatele paaridele.