Paratsetamoolil leiti tõsist tervisekriisi leevendav mõju

Varasemad uuringud on näidanud, et lisaks valu leevendamisele ja palaviku vähendamisele blokeerib paratsetamool ka rakuvaba hemoglobiini kahjulikke mõjusid kopsudele, mis on sepsise ajal suures kahjustuste saamise ohus. Piiratud uuringud on viidanud, et paratsetamool võib paremini toimida raskema sepsisega patsientidel – neil, kellel on kõrgemad rakuvaba hemoglobiini tasemed, mis on seotud suurema ARDS-i ja surmariskiga.