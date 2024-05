Botoxi süstid pole siiski ohutud – loe, mis võib juhtuda

Botox`i (botuliinneurotoksiini kaubamärk) süstimine on maailma kõige sagedamini tehtav kosmeetiline protseduur. Aastas tehakse hinnanguliselt ligi kolm miljonit süsti. Algselt bakterite toodetud võimsa neurotoksiinina blokeerib Botox närvisignaalid, mis kontrollivad näolihaseid, lõdvestades lihased ja vähendades seeläbi kortse ning peenikesi jooni. Tulemus kestab kolm kuni neli kuud.

Botoxi mõju peetakse üldiselt ohutuks ja efektiivseks ning tõsised kõrvaltoimed on haruldased. Levinumad kõrvaltoimed on mööduvad, nagu valu, turse või kerge verevalum süstekohal, samuti peavalu ja gripilaadsed sümptomid esimese 24 tunni jooksul. Mõnikord võib esineda ajutist nõrkust ja näo longumist.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC) teatas aprillis, et 22 naisel vanuses 25–59 esines tervist kahjustavaid reaktsioone võltsitud või valesti käsitletud Botoxile, mille tulemusena 11 inimest hospitaliseeriti ja kuus said botulismimürgituse vastast antitoksiini. Sümptomiteks olid hägune ja topeltnägemine, rippuvad silmalaud, neelamisraskused, ebaselge kõne, hingamisraskused, väsimus ja nõrkus. Kõik juhtumid esinesid pärast seda, kui naised olid saanud Botoxi süsti litsentseerimata või väljaõppimata isikutelt mitte-tervishoiuasutustes.

Botoxit peetakse üldiselt ohutuks, kuid on oluline, et protseduure teeks ainult kvalifitseeritud meditsiinipersonal. Võltsitud Botoxi kasutamine võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

Pikaajaliste Botoxi kasutajate puhul on täheldatud püsivaid muutusi näoilmes, kuna näolihased võivad kaotada oma tugevuse. Samuti võib Botoxi kasutamine mõjutada emotsioonide äratundmist, kuna see takistab näolihaste liikumist, mis on oluline teiste inimeste emotsioonide mõistmiseks.