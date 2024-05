Personaalmeditsiini arenguga ei tohi unustada tervishoiusüsteemi kitsaskohti

Eesti tehnoloogia ja andmekaitse advokaat Risto Hübneri sõnul on andmete lekkimine meditsiinivaldkonnas ohtlik, sest need sisaldavad tundlikke andmeid, mida kurjategijad võivad kasutada näiteks lunaraha nõudmiseks. «Seda eriti juhul, kui inimesel on mõni haigus, mille avalikuks saamine võib tekitada häbitunnet või suurt emotsionaalset pinget,» ütles Hübner. Siia alla kuuluvad näiteks inimese vaimse tervise seisundit puudutavad haigused, HIV-diagnoosi olemasolu või pärilikud haigused. «Terviseandmete avalikuks saamine võib kaasa tuua diskrimineerimise töökohal, näiteks selle, et inimene ei saa enam teatud tööd,» lisas ta. Samuti võivad Hübneri sõnul terviseandmetele ligipääsenud kurjategijad panna toime identiteedivargusi ja finantspettuseid või muuta ning kustutada terviseandmeid nii, et see seab ohtu inimese elu.