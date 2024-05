Avastati uus viis, mis paneb vähirakud surema

Kuigi keemiaravi on tuntud vähirakkude tapjana, erineb äsja avastatud rakusurma mehhanism varem täheldatust.

Thijn Brummelkampi juhitud teadlaste rühm leidis, et need rakud surevad tänu Schlafen11 geenile.

«See on väga ootamatu leid. Vähiga patsiente on keemiaraviga ravitud peaaegu sajandi, kuid seda rakusurma viisi pole kunagi varem täheldatud,» ütlesid teadlased.

«Uurimist vajab, kus ja millal see patsientidel esineb. See avastus võib lõpuks mõjutada vähipatsientide ravi.»

Rakud alustavad enda hävitamist pärast pöördumatut kahjustust

Vähiravi meetodid kahjustavad sageli rakkude DNA-d, käivitades pöördumatult kahjustunud rakkudes enesehävitusmehhanismi. Selle tegevuse algatab p53 valk, mis parandab kahjustunud DNA-d või kutsub esile raku «enesetapu», kui kahjustus on liiga ulatuslik. Kuid teadlased on täheldanud, et isegi p53 funktsioonita vähirakud surevad.