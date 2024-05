USKUMATU Nende toitvate taimede viirused aitavad vähki tappa

Lehmaherne mosaiikviiruse (i.k. cowpea mosaic virus) nanoosakesed suurendasid ellujäämisvõimalust ja pärssisid kasvajate kasvu hiirtel, keda vaevasid erisugused vähid, sealhulgas rinna-, käärsoole- ja munasarjavähk, vahendab Science Alert.

Ka hiirtel, kelle kasvajad olid kirurgiliselt eemaldatud, aitas see sekkumine ravitulemusi parandada, leidis California San Diego ülikooli meeskond.

Kõnealune mosaiikviirus on taimepatogeen, mis võtab sihikule lehmaherne (Vigna unguiculata) ja selle alamliigid, sealhulgas silmoad, mida kasutati ka uuringus.

Viirus ei ründa otseselt hiirte vähirakke, vaid toimib immunoteraapiana – ravina, mis aitab keha immuunsüsteemil leida ja hävitada vähki.

Uus uuring on osa uuringute sarjast, mida juhib nanotehnika teadlane Nicole Steinmetz.

Steinmetz ja tema kolleegid on aastaid testinud lehmaherne mosaiikviiruse nanoosakesi immunomodulaatoritena – ainetena, mis kas pärsivad või, nagu antud juhul, stimuleerivad immuunsüsteemi.

Nanoosakesed on juba varem olnud paljulubavad immuunvastuse edendamisel, kui neid süstiti otse kasvajasse ja tulemused viitasid sellele, et see ravi võib aidata vältida vähi levikut ja taasteket.

Kuna tegemist on taimeviirusega, ei saa lehmaherne mosaiikviirus imetajaid nakatada, kuid hiirte immuunsüsteem kipub seda ikkagi tuvastama kui võõrast.

See käivitab immuunsüsteemis tugeva reaktsiooni, mis ründab ka lähedal asuvat kasvajat – samuti kõiki tulevasi kasvajaid, nagu uuringud on näidanud.

Kuid uus uuring näitab, et nanoosakesi ei pea edu saavutamiseks süstima otse kasvajatesse. Neid saab ka manustada süsteemselt, et takistada metastaase ja suurendada ellujäämisprotsenti paljude vähivormide puhul.

«Siin me ei ravi olemasolevaid kasvajaid ega metastaatilist haigust – me ennetame nende teket. Pakume süsteemset ravi, et äratada keha immuunsüsteem haigust kõrvaldama, enne kui metastaasid tekivad ja levivad,» ütleb Steinmetz.

Teadlased loodavad edaspidi uurida, kas sama lähenemisviis aitaks ka inimesi.

Uuring avaldati ajakirjas Advanced Science.