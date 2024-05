Elu eest kohtus: Maarja inspireeriv julgus kallite ravimite kättesaamiseks

Mis saaks siis, kui ühtäkki ressursse ravimi kasutamiseks enam ei ole?

Teder kommenteerib kindlameelselt, et sellisel juhul tuleb kindlalt surm.

«Mul on vahepeal ka ravim otsa saanud kuuks ajaks või kaheks ja tagasilöök on olnud eriti valus. Peale seda, kui ravimid otsa said, ma köhisin verd ja sattusin EMOsse,» räägib ta.

Tsüstilise fibroosi haiguse puhul ja ravimite puudumisel kehveneb tervis kiiresti, sest lämbumisoht on suur.

Pilt Maarja Tederist haiglaravil olles. Foto: Erakogu

Kus näeb Maarja ennast viie aasta pärast?

Küsimus paneb Maarjat pisut mõtlema ning vastab, et sooviks eelkõige rahulikku elu ja enam-vähem korras olevat tervist. «Ma soovin, et ma saaksin käia ilusti tööl, trennis ja lihtsalt olla oma pere ja sõprade jaoks olemas,» vastab Teder südamlikult.

Annetused

Maarjal on ka varem enda tervisest meedias rääkimas käinud ning tunnistab, et teekond ei alanud tema jaoks kergelt. «Alguses oli suur hirm ja kartsin, mida inimesed mõtlevad ja kas on ikka vaja,» räägib ta, «Aga siis sain ma aru, et see on ikkagi vajalik ja mul ei ole midagi kaotada.»

Kohtusse pöördumine on rahaliselt kallis ning eelkõige loodab Maarja kogu oma julguse ja vaprusega, et tema juhtum võiks olla abiks ka paljudele neile, keda saadab sama haigus ning võibolla ehk muutub ka süsteem. Naine on selles suhtes optimistlik.

Eestis kasvab palju lapsi sama haigusega, kellel oleks rasket haigust ravimiga võimalik ära hoida ja nii loodab ka Maarja, et ravimid hoiaks ära hullema vähemalt neil, kellel haigus veel nii suureks pole progresseerunud.

Maarja räägib, et inimesed toetavad, räägivad, arutlevad, küsivad küsimusi ja hoolivad. Ta on tänulik kõigile, kes on teda sel teekonnal nii vaimselt kui ka rahaliselt aidanud.

Toeta Maarjat: Telefoniannetus: 9008810 – toetad 10 euroga 9008850 – toetad 50 euroga Annetusi on võimalik teha ka ülekande ja SMSiga MTÜ Naerata Ometi veebilehekülje kaudu.