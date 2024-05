ABIKS ÜLEKAALULISTELE Võimas taim aitab ohjata veresuhkrut ja põletikku

«Jaboticaba koores leiduvad fenoolsed ühendid ja toidukiud suudavad glükoosi metabolismi mõjutada. Eelmistes uuringutes täheldasime seda efekti. See uuring keskendus pikaajalise tarbimise kasulikkusele ning ilmnes, et positiivne mõju veresuhkru tasemele kestab ka pärast söömist. Veresuhkru tase tõuseb pärast sööki isegi tervetel inimestel, kuid normaliseerub peagi. Midagi, mis aitab söögijärgselt veresuhkrut alandada, on huvipakkuv, kuna see aitab inimestel seda muutujat aja jooksul kontrollida ja elada tervislikumat elu,» ütles artikli üks autoritest, UNICAMPi professor Mário Roberto Maróstica junior ajalehele Agência FAPESP.