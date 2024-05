VIDEO Sony ehitas robotkirurgi, mis õmbleb kokku müstiliselt väikeseid haavu

Mikrokirurgia on ideaalne ala, kus saab kasutada robotite abi, ning mitmed kirurgilised robotid on juba loodud selliste ettevõtete nagu Intuitive Surgical ja Stryker poolt. Me ei räägi siin täielikult autonoomsetest AI-põhistest kirurgiarobotitest, vaid kaugjuhitavatest tööriistadest, mis võimaldavad kirurgidel suurendada oma nägemistäpsust ja teha ülitäpseid käeliigutusi. Sisuliselt võib see robot täiesti kaotada eelduse, et mikrokirurgid peavad olema füüsiliselt erakordselt andekad, et teostada ülitäpseid operatsioone. Hea kirurgiarobot võimaldab palju suuremal hulgal inimestel teha seda äärmiselt täpset tööd.

Sony kaamerate ja telerite tehnoloogia annab sellele robotile eelise täpse pildistamise osas; robot, mis on praegu prototüübi vormis, on kaugkirurgiaseade, kus kirurg kasutab pigistustundlikke, pliiatsi-laadseid kontrollereid ja jälgib reaalajas toimuvat väikese stereoskoopilise 4K 3D kaamerasüsteemi kaudu. See süsteem edastab reaalajas pilti OLED-ekraanidele, mis on sisuliselt ilma pearihmadeta ja laua külge kinnitatud VR-prillid, kuhu kirurg saab oma näo toetada.