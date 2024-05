Õudusunenäod võivad tõepoolest ennustada, aga hoopis karmi haigust

Uuringu juhtivautor dr Melanie Sloan Cambridge'i ülikooli rahvatervise ja esmatasandi arstiabi osakonnast ütles: «Oluline on, et arstid räägiksid oma patsientidega sellistest sümptomitest ja kulutaksid aega iga patsiendi individuaalsete sümptomite progresseerumise kirjeldamiseks. Patsiendid teavad sageli, millised sümptomid viitavad nende haiguse ägenemisele, kuid nii patsientidele kui ka arstidele võib olla vastumeelne vaimse tervise ja neuroloogiliste sümptomite üle arutlemine, eriti kui nad ei mõista, et need võivad olla osa autoimmuunhaigustest.»

Teadusuuringute tähtsus

Uuringu kaasautor professor David D'Cruz King's College Londonist ütles: «Olen aastaid arutanud oma luupuse patsientidega painajaid ja arvanud, et nende vahel on seos haiguse aktiivsusega. See uurimus annab selle kohta tõendeid ja me julgustame rohkem arste küsima painajate ja teiste neuropsühhiaatriliste sümptomite kohta – arvatakse, et need on ebatavalised, kuid on tegelikult väga levinud süsteemse autoimmuunsuse korral. See aitab varakult tuvastada haiguse ägenemisi.»