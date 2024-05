Te ei usu, mida lindude vaatlemine tervisega teeb

Selle üheks põhjuseks võib olla biofiilia – uskumus, et inimesi tõmbab looduse poole, ning et looduses viibimine parandab meie enesetunnet. Samuti võib olulist rolli mängida bioloogiline mitmekesisus. Uuringud viitavad , et bioloogiline mitmekesisus on loomulik ravim, mis aitab vähendada stressi ja soodustab füüsilist aktiivsust.

Vastupidiselt levinud stereotüübile, et linnuvaatlus on igav, on see kaasahaarav tegevus. Hiljutine uuring näitas, et nii mesinikud kui ka linnuvaatlejad kogevad sügavat rahulolu ja rahu tundide kaupa oma objektide jälgimisel. See sukeldumine tegevusse käivitab psühholoogilise voo, mis on üldise vaimse heaolu jaoks oluline.