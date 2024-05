Aastane Lenna Heleen otsib Pardiralli abiga lootust tervenemiseks

Siiani on Lenna saanud keemiaravi, mida raviskeem näeb ette üheksa erineva blokina. Tänaseks on väikene Lenna sellest läbi teinud kaheksa. Kuni jaanuarini oli olukord hea. Kasvaja taandus ja selle aktiivsus vähenes. Ent hiljuti aprilli alguses tehtud uus MRT uuring tuvastas, et kasvaja on taas aktiviseerunud ja areneb.

Operatsioon on võimatu

«Lenna lugu oli väga halb. Täpne diagnoos on pehmete kudede rabdoidne kasvaja metastaasiga kopsus. Seda ei ole võimalik opereerida, sest kasvaja asub väga kehva koha peal. Läheduses on suured närvid ja -veresooned. Arstid kardavad operatsiooniga Lennakest liigselt vigastada. On näha, kuidas Lenna tahab ise kõndima hakata. Aga kui me opereeriks, oleks ta liikumisvõimetu.

Ravita oleks Lennal täna jäänud elada pool aastat. Õnneks on leitud ravim, mis on tavapäraselt mõeldud küll täiskasvanutele, aga mille puhul on Lenna kasvajaga võitluses nähtud efekti. Ravi eest tasuvad Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja Pardiralli.

Merlini sõnul elatakse täna päev korraga. «Me naudime ilusas mullis elamist, seni, kuni seda on antud. Lennakene on rõõmus. Keemiaravil on alati palju erinevaid kõrvaltoimeid. Tal iiveldab, oksendab ja on väga kehva olla. Aga ta on alati sellest hirmsast olukorrast välja tulnud. Ta on tõeline sõdalane, nii vapper.»

Pardirallil uus tähendus