Inimaju on jäänud 100 000 aasta jooksul oluliselt väiksemaks

Kuigi inimese aju on suur võrreldes teiste samas mõõdus elusolenditega ja on muutunud viimase kuue miljoni aasta jooksul neli korda suuremaks, on trend Homo sapiens’i puhul pöördunud. Aju suuruse vähenemine viimase 100 000 aasta jooksul on märgatav, vahendab BBC.

Ian Tattersall leidis oma 2023. aasta uuringus, et erinevate hominiidide (inimlaste – toim) aju suurus kasvas iseseisvalt erinevatel aegadel Aasias, Euroopas ja Aafrikas. Kuid kaasaegsete inimeste ajude suurus on keskmiselt 12,7 protsenti väiksem kui jääaja lõpupoole elanud Homo sapiensitel.

Tattersall arvab, et aju vähenemine algas umbes 100 000 aastat tagasi, kui inimesed hakkasid mõtlema abstraktsemalt ja sümboolselt, mis muutis suure aju metaboolselt tarbetuks. Ta seob selle muutuse keele tekkimisega, mis organiseeris ajuühendused ümber ja aju energiatarbimine muutus tõhusamaks.

Teised teadlased, nagu Jeff Morgan Stibel, seostavad aju vähenemist kliimamuutustega. Ta leidis, et inimeste aju hakkas kahanema umbes 17 000 aastat tagasi, kui kliima soojenemine algas, väites, et väiksemad ajud aitavad paremini soojust hajutada.

Samuti on arvatud, et ajude vähenemine algas, kui inimesed lakkasid olemast kütid-korilased ja hakkasid looma keerulisi ühiskondi, kus teadmised ja ülesanded jaotati. Eva Jablonka aga arvab, et väiksemate ajude tekkimine võis olla seotud vaesuse ja alatoitumusega.

On ka teooriaid, et inimese aju vähenemine oli seotud isedomestikatsiooniga, kuid see on vaieldav.

Kokkuvõttes on teadlastel endiselt raske kindlaks teha täpset ajude vähenemise põhjust ja aega. Siiski on selge, et inimeste ajud on võrreldes 20 000 aasta taguse ajaga märgatavalt väiksemad. Mis puudutab intelligentsust, siis väiksemad ajud ei pruugi tingimata tähendada vähenenud intelligentsust, kuna tehnoloogia ja tööriistad on võimaldanud meil kognitiivseid funktsioone toetada.