Ootamatu tegur mõjutab, millal avastatakse vähk

Teadlased leidsid, et patsientidel, kes elasid kaugemal USA riikliku vähiinstituudi (NCI)vähikeskusest (CCC) ja kes said keskuses ainult diagnoosi või ravi, oli suurem tõenäosus vähi avastamiseks hilises staadiumis. Samuti oli see tõenäosus kõrgem mitte-hispaanlastest mustanahaliste patsientide ja Medicaidi või kindlustamata patsientide seas, sõltumata nende asukohast.

Töös, mis avaldati ajakirjas JAMA Network Open, tõstetakse esile, et vähisõeluuringute ja ravi kättesaadavuse tõkete kõrvaldamiseks on vaja USAs rohkem pingutada. Eriti oluline on see neile, kes elavad vähidiagnoosi võimekusega tervisekeskusest kaugel või on ebasoodsas olukorras.

Varasemad uuringud on näidanud, et USA patsientidel, kes ei saa esmast ravi riiklikus vähikeskuses, on halvemad ravitulemused.

Michael Desjardinsi, Frank Curriero ja William Nelsoni juhitud uuringus uuriti, kuidas vähikeskuse lähedus ja teised sotsiaalsed tegurid mõjutavad vähi varajases või hilises staadiumis diagnoosimise tõenäosust. Uurimisrühm analüüsis 94 007 patsiendi tervise- ja demograafilisi andmeid John Hopkinsi haigla vähiregistrist aastatel 2010–2019.