Eesnäärmevähi vastu leiti uus relv

Meessuguhormoonide eemaldamise teraapia toimib, vähendades androgeeniretseptorite aktiivsust, mis on olulised nii testosteroonisignaalide kui ka eesnäärmekasvaja arengu jaoks. Probleem on olnud seni selles, et androgeeniretseptoritel arenevad lõpuks mutatsioonid, mis muudavad androgeenide eemaldamise teraapia ebaefektiivseks. Dr Nevalainen juurdles, kas ta saaks vältida mutatsioone ja suunata androgeeniretseptoreid ja sellega seotud kasvajat otsesemalt, blokeerides Stat5 aktiivsust. See on valk, mis suurendab androgeeniretseptorite taset ja soodustab eesnäärmevähi kasvu.