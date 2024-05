Keharasvast aitab vabaneda üllatav vahend

Rasvumine ja ainevahetushäired on üha olulisemad ülemaailmsed rahvatervise probleemid.

UV-kiirgus on tavaline keskkonnategur, mis mõjutab nahka mitmekülgselt. UV-kiirgusel on kahjulikke mõjusid, nagu päikesepõletus, naha fotovananemine ja nahavähk, kuid sel on ka kasulikke mõjusid, nagu D-vitamiini süntees.

Teadlased Qing-Ling Quan ja Eun Ju Kim Souli riiklikust ülikoolihaigla dermatoloogia osakonnast selgitasid: «Hiljutised tõendid on näidanud, et UV-kiirgus piirab kehakaalu suurenemist hiirte rasvumismudelites. Nahaalune rasv on oluline organ energia homöostaasi reguleerimisel. Varasemate uuringute põhjal UV-kiirguse mõjust rasvumisele ja ainevahetushäiretele inspireeris meid avastus, et kuigi UV-kiired ei jõua otseselt nahaaluse rasvani, võivad need reguleerida selle ainevahetust. See viis meid hüpoteesini, et nahale suunatud UV-kiirgus võib mängida olulist rolli kogu organismi energia homöostaasis, mis ajendas seda uurimistööd.»

Teadlased avastasid, et UV-kiirguse pideval mõjul suurenes nii tavalise kui ka rasvarikka toitumisega hiirtel söögiisu leptiinitaseme vähenemise tõttu, mis on söögiisu reguleeriv hormoon. Siiski ei täheldatud kaalutõusu. Ilmnes, et UV-kiirgus pärsib kehakaalu kasvu, suurendades noradrenaliini eritumist, mis küll vähendab isu alla suruva leptiini hulka, aga suurendab energiakulu nahaaluse rasva pruunistumise kaudu.

Suurenenud energiatarbimine, mida ajendab suurem söögiisu, muundatakse soojuseks ja põletatakse, enne kui see saab koonduda nahaaluse rasvana ja tekitada kaalutõusu.

«See uuring selgitab mehhanismi, mille kaudu UV-kiirgus võib suurendada söögiisu, takistades samal ajal kehakaalu tõusu. Need leiud aitavad oluliselt kaasa UV-kiirguse mõju mõistmisele energia ainevahetusele ja homöostaasile ning avavad uusi võimalusi rasvumise ja ainevahetushäirete ennetamise ja ravimise strateegiate uurimiseks,» nentis juhtivteadur Jin Ho Chung.

Uurimus näitab, et UV-kiirgus ei mõjuta ainult nahka, vaid mängib olulist rolli ka keha energia ainevahetuses. Siiski on vaja täiendavaid uuringuid UV-kiirguse pikaajalise mõju ja ohutuse kohta ning oluline on arendada uusi terapeutilisi lähenemisviise, mis kasutavad UV-kiirguse tõhusust.