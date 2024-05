TÜ kliinikumi preemia pälvib dr Kaja Julge

Julge on vedanud väsimatult nii arstide kui patsientide teadlikkuse tõstmist allergiahaiguste teemal. Et parandada ja suurendada patsientide heaolu ja teadlikkust allergiahaigustest, on ta panustanud aastaid Eesti allergialiidu töösse, olles viimased aastad selle organisatsiooni juht. Lisaks on ta Euroopa allergoloogia ja kliinilise immunoloogia akadeemia liige, Eesti immunoloogide ja allergoloogide seltsi liige ning on erinevatel aastatel kuulunud nii Eesti lastearstide seltsi juhtkonda kui ka teistesse erialastesse organisatsioonidesse.

Dr Kaja Julge sõnul on tema tööd saatnud armastus mitmekülgsuse ja vahelduse vastu. «Seepärast on minu tegemistes võrdselt tähtsad olnud patsientide ravimine, teadusuuringud, tudengite õpetamine, allergiaalaste teadmiste levitamine nii kirjasõnas kui esinedes väga erinevatele kuulajaskondadele. Lootuses, et sellest on kasu nii abivajajatele kui abistajatele. Julgen öelda, et olen õnnelik inimene, sest mul on õnnestunud töö- ja pereelu tasakaalus hoida – endiselt tulen rõõmuga kliinikusse ja lähen rõõmuga koju. Olen väga tänulik oma kallitele kolleegidele, sõpradele, kellega saan jagada rõõmuhetki ja mõnikord ka muremõtteid ning muidugi oma võrratule perele!» sõnas dr Julge.