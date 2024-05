TÜ saab osaluse tehisaru abil vähktõbe diagnoosivas ettevõttes

Prognooside järgi kasvab vähki haigestumine järgmise kümne aastaga kuni 25 protsenti, ent koolitatud radioloogide arv sama kiirusega ei suurene. Better Medicine`i tehisarul põhinev rakendus tuvastab patsiendi kopsust tehtud kompuutertomograafia pildil vähikolded ja see vähendab aega, mis kulub spetsialistidel diagnoosi panemiseks. «Rakendus annab arstile justkui teise paari silmi appi,» selgitas ettevõtte tegevjuht Priit Salumaa.

Ettevõtte üks kaasasutaja on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi teadlane Dmytro Fishman, mistõttu on Better Medicine`i senine teadus- ja arendustöö toimunud juba tihedas koostöös Tartu Ülikooliga. Salumaa sõnul oli koostöö jätkamine Tartu Ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures OÜ kaudu loogiline valik. «Nägime UniTartu Venturesis head uut võimalust, millega ülikool saab meie investoriks. Iduettevõttena on investorite kaasamine innovatsiooni loomiseks meile väga tähtis.»

UniTartu Venturesi investeerimisjuhi Mart Maasiku sõnul hoogustab leping senist koostööd veelgi. «UniTartu Venturesi toel saab Better Medicine juurde paindlikkust, et kiirendada oma kasvu ja jätkata samal ajal täistuuridel tehnoloogia arendamist. Järgmise kahe aasta jooksul loovutab ülikool teadus- ja arendustööga loodud intellektuaalse omandi Better Medicineile ja ülikool saab vastu osaluse ettevõttes,» sõnas Maasik.

Kui UniTartu Venturesi portfelli on kuulunud siiani ülikoolist võrsunud hargettevõtted, siis Better Medicine on esimene ettevõte, milles ülikool omandab osaluse tänu pikaajalisele teadus- ja arenduskoostööle.