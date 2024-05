USA KOGEMUS Viinaveaga saab rinda pista, aga sõltlased väldivad ravimeid

Hiljutine oluline fookus on olnud alkoholisõltuvuse ravimite uuringutes, mida toetab USA riiklik alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi instituut (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ehk NIAAA), täppismeditsiini lähenemisviisi rakendamine, et tuvastada patsiente, kellele teatud ravim tõenäoliselt suuremat mõju avaldab.

Näiteks on nii see uuring kui teisedki uuringud leidnud, et inimesed, kes joovad palju ja suitsetavad sigarette, saavad naltreksoonist suuremat kasu. See võib olla tingitud alkoholi ja nikotiini ühismõjudest dopamiini vabanemisele aju «preemiatega» seotud piirkondades. On ka üsna loogiline, et alkohoolikud saavad kasu ravimist, mis blokeerib dopamiini vabanemise. Naltreksoon tundub olevat tõhusam ka inimestel, kelle napsutamine on motiveeritud alkoholi positiivsena tunduvatest mõjudest.

Lõpuks viitavad hiljutised uuringud sellele, et gabapentiin võib olla tõhusam inimestel, kellel on probleeme alkoholi võõrutusnähtudega. Geenid, mis prognoosivad ravimite mõju, on samuti hindamisel, kuid siiani pole neist erinevates uuringutes järjekindlaid mõjusid täheldatud.

Mis on horisondil?

Tugevate ravimite otsimine alkoholisõltuvuse raviks on praeguse uurimistöö oluline valdkond. USA riiklik alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi instituut rahastab mitme asutuse uurimisprogrammi, milles osaleb ka dr Schachti labor, mis on hinnanud mitmeid paljutõotavaid kandidaatravimeid 2. ja 3. faasi kliinilistes uuringutes. FDA nõuab tavaliselt, et ravimid näitaksid efektiivsust vähemalt kahes 3. faasi uuringus enne uue eesmärgi heakskiitmist.