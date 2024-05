Mikroplast peitub ka neis olulistes elundites – nii inimesel kui koertel

Uuringu viisid läbi New Mexico ülikooli teadlased, keda juhtis Xiaozhong «John» Yu, UNM õenduskooli professor. Yu ja tema meeskond on pikka aega uurinud, kuidas keskkond võib mõjutada inimeste reproduktiivsüsteemi. Ta oli hiljuti kuulnud teisest UNM-i teadlaste uuringust, milles leiti mikroplasti kõikidest testitud inimeste platsentadest. See tekitas temas huvi otsida mikroplasti ka mujalt, eelkõige munanditest. Samuti otsustasid nad uurida koeri, kuna koerad elavad koos inimestega ja neile avalduvad sarnased keskkonnamõjud.

Teadlased analüüsisid anonüümsete inimeste munandikoe proove, mida säilitab New Mexico meditsiiniliste uuringute büroo (New Mexico Office of the Medical Investigator). Koerte proovid koguti Albuquerque' linna loomade varjupaikadest ja eraveterinaarkliinikutest kastreerimisoperatsioonide järgselt.

Yu ja tema meeskond leidsid järjekindlalt mikroplasti nii koerte kui ka inimeste munanditest. Nad leidsid 12 tüüpi mikroplasti 47 koera proovist ja 23 inimproovist. Mikroplasti keskmine kontsentratsioon oli meeste munandites kõrgem kui isaste koerte munandites ning peaaegu kolm korda kõrgem kui varasemates uuringutes platsentadest leitud kogused.

«Alguses kahtlesin, kas mikroplastid suudavad tungida reproduktiivsüsteemi,» ütles Yu ülikooli avalduses. «Kui sain esimese tulemuse koerte kohta, olin üllatunud. Olin veelgi üllatunum, kui sain tulemused inimeste kohta.»

Leiud, mis avaldati käesoleval kuul ajakirjas Toxicological Sciences, näitavad vaid seda, et mikroplasti osakesed suudavad jõuda munanditesse — mitte seda, kas need plastid on munanditele või spermale kahjulikud. Me ei tea veel palju mikroplastide võimalike tervisemõjude kohta. Teadlased on tuvastanud üle saja kemikaali plastikus, mis võivad potentsiaalselt kahjustada inimesi või teisi loomi, sealhulgas kemikaale, mis häirivad looduslikke hormoone, mis on olulised meie varajases arengus või viljakuses. Seetõttu on kindlasti võimalik, et need plastid võivad mängida olulist rolli meeste spermatosoidide arvu järkjärgulises vähenemises ning võib-olla isegi koertel (selle nähtuse ulatuse üle käib veel arutelu).

Autorid märgivad, et on vaja rohkem uuringuid, et teada saada, kas mikroplastid võivad mõjutada sperma tootmist. Kuid nad soovivad, et inimesed oleksid teadlikud selle kokkupuute võimalikest riskidest.