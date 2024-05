Neuralink otsib juba uut «inim-katsejänest»

Ettevõtte esimene inimkatsealune, kes on halvatud õlgadest allapoole, suutis pärast kiibi paigaldamist eelmisel aastal juba mõttejõul juhtida hiirekursorit. Õrnad juhtmed, mis ulatuvad patsiendi ajju, registreerivad tegevusi ajupiirkonnas, mis on seotud tahtliku liikumisega.

Need signaalid töödeldakse implantaadi poolt ja tõlgitakse signaalideks, mida siis arvuti saab kasutada ekraanil lihtsate tegevuste teostamiseks. Siiski on potentsiaal palju keerulisemateks interaktsioonideks, kuna Arbaugh oli väidetavalt liikunud kursoriga malekäikude juhtimisest keerukamate mängude, nagu «Slay the Spire», mängimiseni.