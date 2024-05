Levinud viis kaalu kaotamiseks võib suurendada südamehaiguste ohtu

Aastate jooksul on inimesed kasutanud vahelduvat paastumist, et kaotada soovimatuid kilosid, samas kui teised paastuvad religioossetel põhjustel. See populaarne dieeditrend on üldiselt ohutu, kuid mõned uuringud viitavad, et ajaliselt piiratud söömine võib põhjustada südameprobleeme, vahendab Mayo kliinik.